Спектакли с участием Ланового уберут из репертуара театра Вахтангова

Заменять покойную звезду другими актерами не собираются

Посетитетели театра имени Вахтангова больше не увидят постановки, в которых принимал участие Василий Лановой. Среди них – "Посвящение Еве" и "Последние луны".

Директор учреждения культуры Кирилл Крок объяснил – такое решение связано с тем, что эти спектакли были поставлены специально под Ланового. Заменить покойного актера никто не сможет, передает "РИА Новости". 

Напомним, Василий Семенович ушел из жизни 28 января 2021 года. Смерть артиста наступила в результате осложнений, вызванных COVID-19. Более 60-ти лет он служил в театре имени Вахтангова.

Сообщается, что прощание со звездой кинокартины "Офицеры" состоится в его родном театре. Дата траурной церемонии будет названа позже, пишет тот же источник.

Самые яркие роли Ланового – в материале от "Утро.ру". 

Анастасия ГОРЮНОВА

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