Топурия опубликовала первые кадры с сыном через неделю после рождения

Топурия опубликовала первые кадры с сыном через неделю после рождения
Кети Топурия. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артистка показала детскую комнату новорожденного

Неделю назад Кети Топурия стала мамой во второй раз. Сына вокалистка "А'Студио" назвала Адамом. После выписки из роддома певица впервые показала совместное фото с малышом.

В кадре артистка держит ребенка на руках посреди детской комнаты – за ее спиной можно разглядеть кроватку. Звезда с нежностью смотрит на новорожденного сына, одетого в комбинезон темно-синего цвета.

"Я так тебя люблю",

– написала певица в "Инстаграм".

Трогательный снимок не остался без внимания в комментариях. Ани Лорак, Наталья Подольская, Глюкоза, Вера Брежнева и другие звезды российского шоу-бизнеса поздравили коллегу, отправив ей смайлы в виде сердечек. "Что такое счастье", – присоединился к ним Игорь Крутой.

Поклонники Топурии так отметили, что звезда отлично выглядит: "Кетичка, поздравляю вас и всю вашу семью с новым счастьем, которое у вас появилось. У вас сейчас лучшее , волшебное время – наслаждайтесь", "Сладкий мальчик", "Красавица".

Сын Кети Топурии и Льва Деньгова родился 21 января. Несколько дней назад певицу выписали из роддома.

Карина СИРАЗОВА

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