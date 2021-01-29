Топурия опубликовала первые кадры с сыном через неделю после рождения

Курс рубля
- Доллар подорожает до 80 рублей через 2 недели – прогноз
- Новое падение рубля объяснил эксперт
- Рубль рухнет: озвучен секретный курс доллара на май 2021 года
Неделю назад Кети Топурия стала мамой во второй раз. Сына вокалистка "А'Студио" назвала Адамом. После выписки из роддома певица впервые показала совместное фото с малышом.
В кадре артистка держит ребенка на руках посреди детской комнаты – за ее спиной можно разглядеть кроватку. Звезда с нежностью смотрит на новорожденного сына, одетого в комбинезон темно-синего цвета.
"Я так тебя люблю",
– написала певица в "Инстаграм".
Трогательный снимок не остался без внимания в комментариях. Ани Лорак, Наталья Подольская, Глюкоза, Вера Брежнева и другие звезды российского шоу-бизнеса поздравили коллегу, отправив ей смайлы в виде сердечек. "Что такое счастье", – присоединился к ним Игорь Крутой.
Поклонники Топурии так отметили, что звезда отлично выглядит: "Кетичка, поздравляю вас и всю вашу семью с новым счастьем, которое у вас появилось. У вас сейчас лучшее , волшебное время – наслаждайтесь", "Сладкий мальчик", "Красавица".
Сын Кети Топурии и Льва Деньгова родился 21 января. Несколько дней назад певицу выписали из роддома.
Нашей стране вновь удалось стать военной сверхдержавой
Новый глава Белого дома воспользуется российским газопроводом для продвижения к своей цели