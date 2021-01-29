Актриса следит за собой, несмотря на почтенный возраст

Накануне артистка Александра Урсуляк поделилась с поклонниками фотографией, на которой она запечатлена вместе со звездой фильма "Осенний марафон" Мариной Нееловой. Образ 74-летней актрисы сразу привлек внимание СМИ.

Урсуляк встретилась с Нееловой в гримерке "Современника" после спектакля "Собрание сочинений". Марина Мстиславовна играет в постановке одну из главных ролей – Марину Сергеевну Филатову.

"Фото с Легендой!!!" – написала Александра.

В глаза сразу же бросается внешний вид пожилой артистки. Неелова предстала в ярком плаще и серой водолазке. Знаменитость накрасила губы красной помадой, что еще больше подчеркнуло ее женственность. Завершают образ стильная прическа – боб-каре на светлые волосы, а также очки в черной оправе.

Нетрудно заметить, что Марина Мстиславовна выглядит моложе своих лет. Она продолжает следить за собой, следуя модным тенденциям. Ходят слухи, что артистка прибегала к услугам пластических хирургов, передает "7 дней".

Напомним, Неелова родилась 8 января 1947 года в Ленинграде. В 1969 году она окончила Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. Еще будучи студенткой, актриса впервые снялась в кино. Она получила три роли в фильме "Старая, старая сказка".

Ранее всплыли детали романа Нееловой и Константина Райкина.