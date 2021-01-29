Самойленко из "Холопа" сообщил о потере родного человека

Самойленко из "Холопа" сообщил о потере родного человека
Александр Самойленко. Фото: Alexander Keltik/Russian Look/www.globallookpress.com
Актер попросил прощения у покойной матери

Александр Самойленко столкнулся с потерей родного человека – ушла из жизни мать актера. Об этом артист сообщил в соцсетях.

Самойленко, известный по сериалам "Папины дочки" и "Родители", признался, что у них с матерью были сложные отношения, но несмотря на это он всегда ее любил. "Это тяжело принять! Прости меня", – написал актер в "Инстаграм", опубликовав совместное фото, где он запечатлен еще ребенком.

Сам артист не стал называть причину трагедии, однако СМИ выяснили, что Светлана Александровна ушла из жизни 24 января после перенесенного коронавируса. Ей было 83 года. Мать Самойленко заверила врачей, что чувствует себя лучше, и попросила отпустить ее из больницы домой. Врачи прислушались к родительнице актера – та шла на поправку. Однако вскоре она ушла из жизни, пишет "Собеседник".


Сыгравшему в "Холопе" актеру выразили соболезнования в комментариях коллеги и поклонники: "Сил Вам пережить эту потерю", "Пока живы наши родители мы остаемся детьми", "Соболезную".

Карина СИРАЗОВА

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