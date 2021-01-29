"Как будто девочка": фото звезды "Дома-2" Орловой в купальнике взбудоражило поклонников

"Как будто девочка": фото звезды "Дома-2" Орловой в купальнике взбудоражило поклонников
Ольга Орлова. Фото: instagram.com/olgaorlova1311/
Телеведущая продемонстрировала отличную фигуру

Ольга Орлова любит делиться с фанатами яркими фотографиями. Накануне звезда "Дома-2" опубликовала снимок, который пришелся по вкусу многочисленным поклонникам певицы.

В кадре экс-участница группы "Блестящие" позирует на пляже в раздельном купальнике кораллового цвета. Телеведущая стоит на коленях среди белого мелкого песка. Орлова пробует на вкус коктейль, при этом выразительно смотря в камеру.

Ольга отметила, что на данный момент она находится в Москве. А это фото было сделано во время ее последнего отдыха.

Пользователи Сети пришли в восторг, глядя на формы 43-летней звезды. Они завалили артистку комплиментами.

"Шикарно выглядите, как будто девочка 18 лет!", "Оля, выглядите супер!", "Очень красивая", "Фигурка просто огонь", "Вы прекрасны!!!" – написали комментаторы.

Некоторые отметили, что Орловой очень идет загар.

Напомним, в 2001-м году у Ольги родился сын Артем. Отцом мальчика является Александр Карманов. В 2004-м году певица и бизнесмен расстались.

По некоторым данный, сейчас сердце артистки занято. Однако звезда "Дома-2" предпочитает не раскрывать подробности своей личной жизни. 

Ранее Орлову заподозрили в романе с женатым мужчиной. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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Да по лицу можно понять сколько ей лет,на фото это видно.
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