Знаменитому актеру предъявляли претензии по телефону

Родители Василия Ланового были родом из Одессы и, хотя актер почти всю свою жизнь прожил в Москве, он отлично говорил на украинском языке. В одном из последних интервью, опубликованном за несколько часов до его смерти, он рассказал, как отвечал на оскорбления жителей Украины.

По словам Василия Семеновича, дома мама с ним разговаривала исключительно на украинском. Из-за этого ему первое время не хотели давать серьезные роли в театре: русская речь артиста не была чистой. Свое происхождение Лановой никогда не скрывал и в разговоре с журналистами даже назвал себя "хохлом". По его мнению, в этом слове нет ничего плохого.

Актер рассказал, как однажды ему позвонили из Львова с оскорблениями. "Що ж ти, гад, наробив", – ругали Ланового по телефону. Тогда Василий Семенович резко послал звонивших: "Щоб я вас більше не чув, собаки". Артист добавил в беседе с "Вечерней Москвой", что на Украину с тех пор не ездил.

"Царьград" отмечает, что некоторые украинцы считали Ланового предателем. В 2014 году актер поддержал воссоединение Крыма с Россией, а также был доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах.

Василий Лановой скончался этой ночью от последствий коронавируса. После смерти он оставил многомиллионное наследство своей семье.