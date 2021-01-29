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Родители Василия Ланового были родом из Одессы и, хотя актер почти всю свою жизнь прожил в Москве, он отлично говорил на украинском языке. В одном из последних интервью, опубликованном за несколько часов до его смерти, он рассказал, как отвечал на оскорбления жителей Украины.
По словам Василия Семеновича, дома мама с ним разговаривала исключительно на украинском. Из-за этого ему первое время не хотели давать серьезные роли в театре: русская речь артиста не была чистой. Свое происхождение Лановой никогда не скрывал и в разговоре с журналистами даже назвал себя "хохлом". По его мнению, в этом слове нет ничего плохого.
Актер рассказал, как однажды ему позвонили из Львова с оскорблениями. "Що ж ти, гад, наробив", – ругали Ланового по телефону. Тогда Василий Семенович резко послал звонивших: "Щоб я вас більше не чув, собаки". Артист добавил в беседе с "Вечерней Москвой", что на Украину с тех пор не ездил.
"Царьград" отмечает, что некоторые украинцы считали Ланового предателем. В 2014 году актер поддержал воссоединение Крыма с Россией, а также был доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах.
Василий Лановой скончался этой ночью от последствий коронавируса. После смерти он оставил многомиллионное наследство своей семье.
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