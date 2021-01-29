"Собаки": как Лановой послал украинских националистов

"Собаки": как Лановой послал украинских националистов
Василий Лановой. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Знаменитому актеру предъявляли претензии по телефону

Родители Василия Ланового были родом из Одессы и, хотя актер почти всю свою жизнь прожил в Москве, он отлично говорил на украинском языке. В одном из последних интервью, опубликованном за несколько часов до его смерти, он рассказал, как отвечал на оскорбления жителей Украины.

По словам Василия Семеновича, дома мама с ним разговаривала исключительно на украинском. Из-за этого ему первое время не хотели давать серьезные роли в театре: русская речь артиста не была чистой. Свое происхождение Лановой никогда не скрывал и в разговоре с журналистами даже назвал себя "хохлом". По его мнению, в этом слове нет ничего плохого.

Актер рассказал, как однажды ему позвонили из Львова с оскорблениями. "Що ж ти, гад, наробив", – ругали Ланового по телефону. Тогда Василий Семенович резко послал звонивших: "Щоб я вас більше не чув, собаки". Артист добавил в беседе с "Вечерней Москвой", что на Украину с тех пор не ездил.

"Царьград" отмечает, что некоторые украинцы считали Ланового предателем. В 2014 году актер поддержал воссоединение Крыма с Россией, а также был доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах.

Василий Лановой скончался этой ночью от последствий коронавируса. После смерти он оставил многомиллионное наследство своей семье.

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Кадр из фильма &#34;Офицеры&#34; (1971) Кадр из фильма &#34;Семнадцать мгновений весны&#34; (1973)
Кадр из фильма &#34;Война и мир&#34; (1965-1967) Кадр из фильма &#34;Анна Каренина&#34; (1967) Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Карина СИРАЗОВА

Ответить:

Гость
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Полностью согласен с "М". Поддерживаю!!! Многим это непонятно,но это их проблемы. Величайший актер и человек! Пусть земля ему будет пухом,а мы пока живы помнить его будем.
М
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красавец,мужик патриот,вот какие люди рождались в ссср на украине,гордость и краса нынешн россии
горжусь и помнить буду
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