Актрисе 81 год

Людмила Абрамова – единственная жена Владимира Высоцкого, которая подарила ему детей – Аркадия и Никиту. Стало известно, как сейчас живет советская актриса.

Напомним, Абрамова и Высоцкий состояли в браке около пяти лет. Артистка стала второй по счету женой поэта, в то время как для Людмилы Владимировны он был первым мужем. В 1970-м году супруги развелись. Причина разрыва крылась в измене Владимира Семеновича. Бард влюбился во французскую актрису Марину Влади и закрутил с ней роман.

Появилась информация, что сейчас 81-летняя Людмила Владимировна находится в тяжелом состоянии. По данным Телеграм-канала "НеМалахов", артистка буквально прикована к постели.





Об этом якобы сообщили представители Государственного музея Владимира Высоцкого.

Некоторое время назад в разговоре с "Экспресс Газетой" дочь Абрамовой от второго брака – Серафима Овчаренко, рассказала, что ее мать не в состоянии общаться с посторонними. А о личной встрече не может быть и речи. Женщина призналась – актриса тяжело болеет около трех лет.

Ранее стало известно, что Высоцкий и Конкин испытывали сильную неприязнь друг к другу.