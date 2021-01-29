Муж Собчак осудил Гагарину на фоне слухов о романе с женатым мужчиной

Муж Собчак осудил Гагарину на фоне слухов о романе с женатым мужчиной
Полина Гагарина. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Театрального деятеля заинтересовала статья о новом избраннике звездной певицы

Константин Богомолов прокомментировал публикацию одного из известных изданий, в которой рассказывается о новой любовной связи исполнительницы Полины Гагариной. Театральный деятель решил прокомментировать слухи о личной жизни певицы вместе со своей супругой Ксенией Собчак.

Звездная пара решила заняться обозревательской деятельностью во время авиарейса. По словам Ксении, таким образом она с мужем открыла рубрику "Обзор прессы" в своем микроблоге.

Константин, прочитав новость о возможном романе Гагариной с музыкальным продюсером Владимиром Чиняевым, поспешил осудить исполнительницу.

"Теперь она спутница другого, женатого мужчины. Некрасиво, Полин. Неправильно", – комментирует Богомолов, листая газету.

Таким образом режиссер решил отреагировать на публикацию "Комсомольской правды", где утверждается, что Чиняев стал избранником своей подопечной. Как отмечает издание, пара тщательно скрывает от публики свой роман, так как Владимир все еще женат на другой.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

Гость
Ответить
Богомол обыкновенный, или богомол религиозный — насекомое из богомоловых, типичный хищник-засадчик, маскирующийся под окружающие растения. Воздействие половых гормонов приводит к возрастанию агрессивности в поведении
1
новости партнеров
По теме

Россия может потерять крупнейшего партнера по электроэнергии

Финляндия ищет способы отказаться от импорта из РФ

Байден внедрит в проект "Северный поток-2" свою компанию – эксперт

Новый глава Белого дома воспользуется российским газопроводом для продвижения к своей цели

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей