Театрального деятеля заинтересовала статья о новом избраннике звездной певицы

Константин Богомолов прокомментировал публикацию одного из известных изданий, в которой рассказывается о новой любовной связи исполнительницы Полины Гагариной. Театральный деятель решил прокомментировать слухи о личной жизни певицы вместе со своей супругой Ксенией Собчак.

Звездная пара решила заняться обозревательской деятельностью во время авиарейса. По словам Ксении, таким образом она с мужем открыла рубрику "Обзор прессы" в своем микроблоге.

Константин, прочитав новость о возможном романе Гагариной с музыкальным продюсером Владимиром Чиняевым, поспешил осудить исполнительницу.

"Теперь она спутница другого, женатого мужчины. Некрасиво, Полин. Неправильно", – комментирует Богомолов, листая газету.

Таким образом режиссер решил отреагировать на публикацию "Комсомольской правды", где утверждается, что Чиняев стал избранником своей подопечной. Как отмечает издание, пара тщательно скрывает от публики свой роман, так как Владимир все еще женат на другой.