Стриженова озвучила предсмертное желание Ланового

Стриженова озвучила предсмертное желание Ланового
Василий Лановой. Фото:Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Артист до конца был отдан кинематографу

Накануне не стало великого советского актера Василия Ланового. Смерть признанной звезды экранов глубоко опечалила поклонников и коллег знаменитости. Сегодня известная телеведущая Екатерина Стриженова рассказала, что незадолго до ухода Лановой просил ее помочь в организации праздничного мероприятия к юбилею легендарной киноленты "Офицеры".

На своей странице в "Инстаграм" Стриженова поделилась любимыми кадрами из этого фильма. Телеведущая отметила, что культовый артист до последнего был в строю, работал и радовал своих поклонников.

"Я получила письмо от Василия Семеновича с просьбой провести концерт к 50-летию фильма "Офицеры", – рассказала артистка.

Коллеги по актерскому цеху договорились обсудить детали мероприятия на встрече 16 февраля. Однако этому не суждено было сбыться.

Василий Лановой ушел из жизни 28 января. Артисту было 87 лет. Недавно стало известно, что спектакли с участием Ланового уберут из репертуара театра Вахтангова. Заменять покойную звезду другими актерами не собираются.

Ольга ФЕДОРОВА

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