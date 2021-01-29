Актриса уже несколько дней не может связаться с музыкальным продюсером

Кажется, что в последнее время в жизни Бари Алибасова наступила черная полоса. За небольшой срок артист успел дважды побывать в больнице, проиграть суд, а теперь его и вовсе насильно удерживают в собственной квартире. И делает это, судя по всему, родной сын.

Адвокат актрисы Юлия Вербицкая-Линник рассказала, что сейчас в квартире продюсера "На-На" находятся неизвестные мужчины, которые не дают Алибасову жить нормальной жизнью. По мнению Лидии Николаевны, ее пока еще супруга взяли в заложники.

Оказалось, что за несколько дней до этого директору шоумена позвонил Алибасов-младший, который заявил, что тот больше никогда не сможет попасть в квартиру к артисту.

"Там находится сейчас охранник, он никого никогда не пустит", – выпалил Бари-младший в трубку.

Теперь наследник звезды препятствует общению отца с Федосеевой-Шукшиной, пишет "Пятый канал". Актриса поделилась, что они должны были встретиться несколько дней назад, но затем артист позвонил ей и сказал, что к нему в квартиру ворвались неизвестные. С тех пор Бари Каримович на связь не выходил.

При этом дверь Лидии Николаевне, которая уже несколько раз пыталась попасть в квартиру к продюсеру, никто не открывает. А его помощник сказал ей, что не знает, где сейчас Алибасов и как он себя чувствует.

Сейчас артистка намерена обратиться в полицию, чтобы выяснить, что же все-таки происходит. По ее мнению, причиной всему жадность Алибасова-младшего, который хочет отхватить себе дорогое имущество отца.

Ранее стало известно, что состояние Бари Алибасова после последней госпитализации резко ухудшилось. У шоумена, который даже не мог встать на ноги, начались провалы в памяти.