Артист находится под домашним арестом

Журналисты узнали, что в Минске задержан Тима Белорусских. По их информации, исполнитель хита "Витаминка" держал у себя дома два килограмма запрещенных веществ.

Как пишет телеграм-канал Mash, 10 января рэпера, который не собирался сбывать наркотики, задержали. Через два дня его отправили под домашний арест. Теперь молодому человеку грозит до пяти лет лишения свободы по статье 328 УК РБ.

Представительница Белорусских подтвердила изданию Daily Storm эту информацию. Однако сам артист в своем "Инстаграм" в разделе "истории" опроверг подобные новости. По его словам, ничего подобного не было, он сейчас дома, но не под арестом. Белорусским подчеркнул, что "наркотики – это плохо, это надо понимать".