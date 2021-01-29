Кудрявцева публично покрыла матом Лазарева

Кудрявцева публично покрыла матом Лазарева
Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев. Фото: Anna Salynskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Бывший любовник телеведущей не знал, что она сломала крестец

Сергей Лазарев и Лера Кудрявцева поддерживают хорошие отношения, хотя и некоторое время после расставания предпочитали держаться подальше друг от друга. Однако певец, который, кажется, слишком увлекся шоу "Танцы со звездами", знать не знал о том, что его бывшая сломала крестец, за что и получил от телеведущей.

Бывшие возлюбленные решили пообщаться в прямом эфире в "Инстаграме". Новость о переломе Кудрявцевой стала для артиста настоящим откровением. Звезда буквально набросилась на Лазарева с обвинениями. 

"Я тебя сейчас стукну", – пригрозила телеведущая артисту. 

При этом Лера не стала подбирать выражения, обложив певца отборным матом. Телеведущую возмутило, что ее друг даже не позвонил, чтобы узнать, как она себя чувствует. Сергей  попытался оправдаться, объяснив, что не читает новости, однако аргументы певца не особо убедили Кудрявцеву. 

В ответ на это ведущая передачи "Звезды сошлись" лишь отметила, что если подобное случится с Лазаревым, то она тоже будет вести себя подобным образом. 

Впрочем, кажется, что такой формат общения является нормой у двух друзей. Не так давно Лазарев покрыл Леру Кудрявцеву матом на "Песне года". 

Юлия МИХАЙЛОВА

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