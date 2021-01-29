Телеведущая раскрыла правду об отношениях с режиссером

Ксения Собчак не стесняется публично обсуждать важные и интересные события, которые происходят в России и в мире. Порой телеведущая делает это в слишком резкой форме. Вот и в этот раз под раздачу попала Ольга Бузова.

На ютуб-канале Собчак вышел новый выпуск "Осторожно, новости", который начался с того, что Ксения спародировала "Инстаграм-истории" Бузовой, когда та объявила о расставании с блогером Давой.

Собчак сделала несколько похожих историй, в которых якобы раскрыла всю подноготную ее отношений с Константином Богомоловым. Мол, супруги тоже поругались во время отдыха на Мальдивах. Ксения даже предложила зрителям посмотреть на то, как режиссер бьет ее и изменяет ей с "резиновой бабой".

"Я его заблокировала. И если вы меня любите, вы его тоже заблокируете, потому что так нельзя поступать. Не ходите больше на его спектакли, прокляните его ночью на кладбище, пожалуйста",

– иронизировала Собчак, вытирая "слезы".

После, конечно, ведущая объяснила, что это просто пародия на скандальный разрыв Бузовой и Манукяна.

Ранее Ксения Собчак похвасталась подтянутой фигурой, опубликовав пляжное фото с Мальдив.