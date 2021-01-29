"Я его заблокировала": Собчак - о разрыве с Богомоловым

"Я его заблокировала": Собчак - о разрыве с Богомоловым
Ксения Собчак. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Телеведущая раскрыла правду об отношениях с режиссером

Ксения Собчак не стесняется публично обсуждать важные и интересные события, которые происходят в России и в мире. Порой телеведущая делает это в слишком резкой форме. Вот и в этот раз под раздачу попала Ольга Бузова. 

На ютуб-канале Собчак вышел новый выпуск "Осторожно, новости", который начался с того, что Ксения спародировала "Инстаграм-истории" Бузовой, когда та объявила о расставании с блогером Давой. 

Собчак сделала несколько похожих историй, в которых якобы раскрыла всю подноготную ее отношений с Константином Богомоловым. Мол, супруги тоже поругались во время отдыха на Мальдивах. Ксения даже предложила зрителям посмотреть на то, как режиссер бьет ее и изменяет ей с "резиновой бабой".  

"Я его заблокировала. И если вы меня любите, вы его тоже заблокируете, потому что так нельзя поступать. Не ходите больше на его спектакли, прокляните его ночью на кладбище, пожалуйста",

иронизировала Собчак, вытирая "слезы". 

После, конечно, ведущая объяснила, что это просто пародия на скандальный разрыв Бузовой и Манукяна. 

Ранее Ксения Собчак похвасталась подтянутой фигурой, опубликовав пляжное фото с Мальдив. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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