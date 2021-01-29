Юморист лишился волос и очень сильно похудел

В последнее время появляется все больше тревожных слухов о резко изменившемся Гарике Мартиросяне. Поклонники начали бить тревогу еще тогда, когда резидент Comedy Club полностью сбрил волосы. Тогда юморист отшутился, что просто решил поэкспериментировать. Однако после его последнего выхода в свет у фанатов появилось еще больше вопросов.

Мартиросян появился вместе со своей женой Жанной на дне рождения Ольги Бузовой. Гости буквально ахнули, увидев артиста. Гарик мало того, что очень сильно похудел, но и выглядел очень уставшим и болезненным, пишет "7дней".

В Сети тут же предположили, что такие перемены могут стать следствием лечения от тяжелой болезни. О какой именно догадаться нетрудно, учитывая характерные признаки, пишут журналисты.

Однако, возможно, поводов для беспокойства на самом деле нет. Ведь Мартиросян и раньше сбривал волосы. Например, когда проиграл спор. Или же причина может быть в алопеции. Известно, что многие звезды отечественного шоу-бизнеса бреются "под ноль", стараясь скрыть проблемы с волосами, гадают в Сети.

Сам комик никак свои перемены во внешности не комментирует.

Ранее жена Мартиросяна Жанна отреагировала на слухи о романе юмориста с Яной Кошкиной.