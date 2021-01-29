Девушка решила остаться в Архангельске

После смерти культового артиста Василия Ланового стали вскрываться неожиданные подробности его личной жизни. Оказалось, на протяжении многих лет актер содержал внебрачную дочь своего покойного сына Сергея.



Семейная жизнь младшего наследника поначалу не складывалась. Он дважды женился и дважды развелся. Только за четыре года до гибели он встретил ту самую – последней возлюбленной именитого наследника стала психолог по имени Ольга. Женщина была старше на 11 лет, но это не помешало личному счастью. Последние годы жизни Сергея пара провела в Санкт-Петербурге. Детей в этом союзе не было.

Однако у Сергея все же был ребенок. Девочка родилась в Архангельске после непродолжительной интрижки ее матери с Лановым-младшим.

Артист культового фильма "Офицеры" провел тест ДНК, после которого признал внучку. Девочка по имени Аня каждый год гостила в Москве. Счастливый дедушка любил побаловать наследницу.

По словам друга Сергея, сейчас девушке уже 20 лет, и она "полностью обеспечена". Как отмечает издание "Комсомольская правда", наследницу решили скрыть от публики и журналистов, поэтому в интернете нет ее фотографий.

Василий Лановой ушел из жизни 28 января. Прощание с легендой состоится в Вахтанговском театре 1 февраля, передает издание "МИР 24".