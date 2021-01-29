Шепелева увольняют с телевидения

Шепелева увольняют с телевидения
Дмитрий Шепелев. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Детское шоу телеведущего решили не продлевать

В начале 2020-го стало известно, что Дмитрий Шепелев покинет Первый канал. Позже телеведущий радовался тому, что вместо скандального шоу займется тем, что ему по душе – детской передачей. Однако оказалось, что проект долго не продержался. 

Как сообщили источники на ТНТ "Стархиту", у программы "Ты как я" низкие рейтинги, поэтому телеканал решил не продлевать ее на второй сезон. Говорят, что Шепелев пробовался на роль ведущего другого детско-родительского шоу "МАМА LIVE", но его обошел КВН-щик и актер Иван Пышненко. 

Как пишет издание, Шепелев был крайне счастлив от того, что может заниматься таким делом, о котором не стыдно рассказать маленькому сыну Платону. Однако даже уже отснятые выпуски с некоторыми звездами не будут показывать. 

К слову, некоторые зрители негативно отзывались о шоу. Татьяна Лазарева, например, говорила о том, что программа чудовищна. 

Сейчас же телеведущий помимо обустройства своей жизни с возлюбленной в новом доме готовится к тому, чтобы продать долю сына в квартире Жанны Фриске. 

Полина ИВАНОВА

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