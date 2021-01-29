Полностью обнаженная: Шейк удивила неожиданным фото

Полностью обнаженная: Шейк удивила неожиданным фото
Ирина Шейк. Фото: Federico Pestellini/imago stock&people/www.globallookpress.com
Снимок был сделан известным модельером

Ирина Шейк является одной из самых востребованных моделей современности. Звезду часто приглашают принять участие в модных показах самых известных дизайнеров. В этот раз Ирина решила поделиться откровенным фото.

В "Инстаграм-историях" Шейк предстала перед подписчиками полностью обнаженной. На снимке топ-модель стоит к фотографу боком и загадочно смотрит в камеру. Фото отретушировано "под старину", что делает его еще более необычным, пишет "МК", который и поделился кадром.  

Изначально снимок опубликовал модельер Зак Позен. Возможно, манекенщица принимала участие в одной из его фотосессий. 

Однако не всегда снимки Шейк вызывают у поклонников восхищение. Так, одно из недавних фото модели стало причиной бурных обсуждений в Сети. Пользователи осудили Ирину за, мягко говоря, странное поздравление ее мамы с днем рождения.

На фотографии нога знаменитости стоит на голове ее родительницы. Это скандальное фото вызвало массовое осуждение со стороны фолловеров Шейк. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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