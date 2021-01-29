Война Разина и Шатунова за "Белые розы" подошла к концу

Война Разина и Шатунова за "Белые розы" подошла к концу
Юрий Шатунов. Фото: Tatiana Morozova/Russian Look/www.globallookpress.com
Экс-солисту удалось доказать, что он исполняет песни не под фонограмму

Более года Юрий Шатунов и Андрей Разин выясняли отношения в суде. Наконец судебные тяжбы подошли к концу.

Скандал разгорелся после выхода в эфир шоу "Привет, Андрей", где бывший солист заявил, что экс-продюсер "Ласкового мая" пытался запретить Шатунову исполнять известные хиты "Белые розы", "Седая ночь" и другие. А делает Разин это для того, чтобы самому исполнять эти песни и зарабатывать. Только вот исполняет песни продюсер не сам, а использует фонограмму. 

Гости студии единодушно согласились с Юрием, чем очень разозлили продюсера, который сначала начал постить гневные посты в "Инстаграме", которые якобы обличали Баскова, Киркорова и самого Шатунова, а потом и вовсе пошел в суд. 

Ответчика было два: телекомпания и Юрий Шатунов. От певца Разин требовал компенсацию и публичных извинений. Только вот его планам не суждено было сбыться, пишет "МК". 

Суд отклонил его требования, а дело закрыл. Однако сам Шатунов отметил, отвечая на вопросы подписчиков в социальной сети добавил, что Разина прощать не намерен и будет сражаться с ним до последнего. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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