Шумиха вокруг покойной артистки не утихает

Скоро исполнится два года со смерти любимицы миллионов, певицы Юлии Началовой. Время идет, а скандалы вокруг ее имени не прекращаются. Сегодня, например, ее подруга Олеся Сазыкина обратилась к первому супругу артистки Дмитрию Ланскому с оригинальным предложением.



Дело в том, что по словам Сазыкиной, Ланской ужасно обращался с супругой. Он заставлял ее сидеть на жесткой диете, а потом и вовсе закрутил роман с другой. После смерти Юлии Олеся на всю страну рассказала об аморальном поведении Дмитрия. Мужчина был крайне недоволен и подал на подругу Началовой в суд. Ланской утверждал, что никогда не изменял бывшей возлюбленной.

Однако недавно на экраны вышел телепроект "Подлинная история Юлии Началовой". Там о факте измены заявили уже Лариса Долина и Ирина Салтыкова. По словам Сазыкиной, дурно высказывалась о Ланском и телеведущая Ксения Собчак.

В интервью изданию "Собеседник" Олеся предложила Дмитрию теперь начать судиться с этими двумя весьма известными дамами. Сазыкина добавила, что лучше бы Ланской сразу признался в измене.

"Зачем врать? Просто позор!" – негодует подруга Юлии.

К слову, недавно смерть Началовой связали с угрозами другого бывшего мужа Александра Фролова. У экс-возлюбленных были весьма натянутые отношения.