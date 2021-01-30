Появились "страшные кадры" с похорон Началовой

Появились "страшные кадры" с похорон Началовой
Юлия Началова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Видео с церемонии опубликовала подруга певицы

Подруга Юлии Началовой Анна Исаева показала душераздирающие кадры с похорон артистки. Эти моменты вошли в художественный фильм, посвященный памяти покойной звезды.

На видео, опубликованном в инстаграм-аккаунте Исаевой, запечатлено завершение земного пути Началовой. Попрощаться с певицей пришли не только ее родные, друзья и коллеги по шоу-бизнесу, а также многочисленные поклонники.

Видно, как гроб с телом Юлии несут под прощальные аплодисменты. Многие не скрывают слез, скорбя об уходе исполнительницы хита "Герой не моего романа".

"Я приложила в этот пост страшные кадры. Но они составляют часть этой судьбы. Судьбы человека, к смерти которого никто не остался равнодушным", – написала подруга артистки.

Анна поблагодарила всех создателей фильма о певице. По словам женщины, картина получилась "честной, правдивой и поучительной".

Напомним, Юлия Началова скончалась 16 марта 2019 года в возрасте 38 лет. Ее похоронили на Троекуровском кладбище.

Ранее зрители раскритиковали фильм о знаменитости. Они отметили, что Юлия часто совершала опрометчивые поступки, не думая о последствиях. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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