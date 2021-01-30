Киркорова ошарашила смерть Шевчука

Киркорова ошарашила смерть Шевчука
Филипп Киркоров. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артист написал трогательный текст в своем микроблоге

На личной инстаграм-странице Филипп Киркоров высказался о смерти своего бывшего стилиста Александра Шевчука. Король российской эстрады поблагодарил покойного за его умение создавать красоту.

Публикацию Киркоров сопроводил видео-коллажем, куда включил совместные фотографии с Александром.

"Прощай, Саша! Спасибо за твое творчество!" – написал артист.

Филипп Бедросович назвал Шевчука мастером своего дела. Певец добавил, что благодаря сотрудничеству со стилистом публика всегда была в восторге от его ярких образов.

"Мы с тобой всегда удивляли всех. Теперь ты удивляй всех на небесах", – заключил исполнитель хита Я за тебя умру.

Подписчики артиста выразили свои искренние соболезнования в связи с кончиной Шевчука. 

Напомним, Александр Шевчук ушел из жизни 25 января 2021 года. Ему было 53 года. Мужчина долгое время страдал от серьезной болезни. 

За всю свою карьеру стилист поработал со многими звездами первой величины. Среди них – Алла Пугачева, Лариса Долина, Валерий Меладзе, Лайма Вайкуле и другие. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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