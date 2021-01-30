"Жесть": Ивлеева показала снимки времен работы фасовщицей

Анастасия Ивлеева. Фото: instagram.com/_agentgirl_ Анастасия Ивлеева. Фото: instagram.com/_agentgirl_
Анастасия Ивлеева. Фото: instagram.com/_agentgirl_ Анастасия Ивлеева. Фото: instagram.com/_agentgirl_ Анастасия Ивлеева. Фото: instagram.com/_agentgirl_
Блогер посмеялась над тем, какой она была раньше

Настя Ивлеева не перестает радовать многочисленных поклонников забавными фотографиями и видео. Накануне звезда "Орла и решки" опубликовала серию снимков, сделанных много лет назад.

Ивлеева рассказала, что фотографии ей прислала подруга детства.

"Мой орище был таким громким и ошеломляющим, что я решила немедленно поделиться с вами!" – написала телеведущая, сопроводив фото хэштегом #жесть.

Блогер особо отметила первый кадр, назвав его "любовью на всю жизнь". На нем одетая в джинсовые шорты, белый топик и черные байкерские перчатки Настя стоит у кабинки для раздевания. Будущая звезда распластала руки, игриво смотря в камеру.

Также Ивлеева поведала историю третьего снимка, где она позирует у торговых весов с упаковкой помидоров. По словам телеведущей, в тот период она вместе с подругой устроилась фасовщиком овощей.

"Это моя первая серьезная работа!!!!" – призналась Настя.

Несовершеннолетним девочкам приходилось вставать в 4 утра и отправляться на склад. Однако работодатели не стали учитывать их стараний и как-то раз решили прибегнуть к обману. Вместо 100% обещанных денег Ивлеевой и ее приятельнице выплатили 50% на двоих. Но подруги не стали расстраиваться – они взяли деньги и отправились за новыми джинсами.

Ранее стало известно, что Ивлеева провалилась под лед. Этот момент попал на камеру телефона. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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