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Елена Проклова появилась на программе "Сегодня вечером", посвященной памяти Ванги. Актриса рассказала, что болгарская ясновидящая предсказала одну из самых страшных трагедий в ее жизни.
Когда Проклова в первый раз попала на прием к Ванге, провидица произнесла странные слова: "Кровь свою терять будешь". Тогда артистка не поняла, о чем идет речь, и забыла об этом предсказании.
Затем в жизни Елены наступила черная полоса – три ее сына последовательно умерли через несколько дней после рождения.
"Когда ушли мои дети – трое моих мальчиков, я вспомнила эти ее слова", – сообщила звезда кинокартины "Собака на сене".
Спустя некоторое время Проклова вновь отправилась в Болгарию на встречу с Вангой. Актриса вспомнила, как переводчик ясновидящей сказал, что вскоре ее жизнь наладится. Сама провидица выпроводила Елену из дома.
После этого с кинозвездой начали происходить странные вещи. Она повалилась на землю в полисаднике, начала смеяться, параллельно произнося слова: "Мне страшно, я боюсь", передает "Комсомольская Правда".
Напомним, у артистки есть две взрослые дочери – Арина и Полина.
Ранее появилась информация, что Андрей Миронов изменял своей супруге с Еленой Прокловой.
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