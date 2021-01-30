Проклова вспомнила о сбывшемся трагическом пророчестве Ванги

Проклова вспомнила о сбывшемся трагическом пророчестве Ванги
Елена Проклова. Фото: Igor Gnevashev/Russian Look/www.globallookpress.com
Актриса несколько раз ездила на прием к знаменитой провидице

Елена Проклова появилась на программе "Сегодня вечером", посвященной памяти Ванги. Актриса рассказала, что болгарская ясновидящая предсказала одну из самых страшных трагедий в ее жизни.

Когда Проклова в первый раз попала на прием к Ванге, провидица произнесла странные слова: "Кровь свою терять будешь". Тогда артистка не поняла, о чем идет речь, и забыла об этом предсказании.

Затем в жизни Елены наступила черная полоса –  три ее сына последовательно умерли через несколько дней после рождения.

"Когда ушли мои дети – трое моих мальчиков, я вспомнила эти ее слова", – сообщила звезда кинокартины "Собака на сене".

Спустя некоторое время Проклова вновь отправилась в Болгарию на встречу с Вангой. Актриса вспомнила, как переводчик ясновидящей сказал, что вскоре ее жизнь наладится. Сама провидица выпроводила Елену из дома.

После этого с кинозвездой начали происходить странные вещи. Она повалилась на землю в полисаднике, начала смеяться, параллельно произнося слова: "Мне страшно, я боюсь", передает "Комсомольская Правда".

Напомним, у артистки есть две взрослые дочери – Арина и Полина.

Ранее появилась информация, что Андрей Миронов изменял своей супруге с Еленой Прокловой. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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