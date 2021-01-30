Мальчик с детства знает, чего хочет

Сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко Александр, более известный как Гном Гномыч, заявил – он не собирается выступать за игрушки. Целью наследника продюсера и фигуриста являются настоящие деньги.

На официальной странице сына в "Инстаграм" Рудковская опубликовала видео с Гном Гномычем. Ребенок сидит за столом, увлеченно раскрашивая деревянную матрешку. На запись попал забавный разговор Яны с преемником.

"Саш, давай будешь выступать за игрушки?" – спросила продюсер.

Слова звездной матери возмутили мальчика. Он отметил, что готов принимать оплату только в долларах.

"Я на "Гелендваген" буду копить", – заявил Гном Гномыч.

Рудковская поинтересовалась, умеет ли наследник отличать настоящие доллары от фальшивых. И тут Александр блеснул своими познаниями. По словам ребенка, о подлинности американских купюр говорит фиолетовая полоска.

Гном Гномыч добавил, что если ему подсунут ненастоящие деньги, то всем не поздоровится.

Ранее стало известно, что сыну Рудковской и Плющенко назначили судебно-психиатрическую экспертизу.