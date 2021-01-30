Слепакову пригрозили расправой за критику митингов в России

Для юмориста стала неожиданностью навалившаяся на него критика

Российский комик Семен Слепаков угодил в скандал – поводом стало его творчское высказывание о митингах, прошедших в России 23 января.

На своей странице в "Инстаграм" юморист поделился стихом, который символично назвал "Про добро". В нем он сатирически высказался о поведении протестующих. Слепаков отметил, что "добрые блюстители легитимных мер" травмировали водителя правительственного автомобиля, ставшего на сторону правительства молодого человека побили, а один из протестующих накинулся на регулирующего работу сотрудника ГАИ.

"Так со злом сражалось милое добро, позабыв про жалось, очерствив нутро. Храбро, беззаветно, и во вкус вошло Так, что незаметно стало злей, чем зло", – написал он.

Сразу после публикации на Слепакова набросились недовольные. Под публикацией собралось больше 18 тысяч комментариев, среди которых были, в большей степени, критикующие высказывания, и далеко не в самой мирной форме.

Позже Семен Слепаков опубликовал сообщения, которые стали приходить ему лично после обнародования стиха.

"Отмечу, что уровень дискуссии крайне высок, радует здравая аргументация, доброжелательное отношение к оппоненту, в общем, все как и положено в цивилизованном мире", – указал юморист.

В сообщениях народ покрывает Слепакова нецензурной бранью, называя продажным, "писакой антинародным", желая "гореть на земле", желают смерти.

"Начинай оглядываться, когда идешь по уличе уже сейчас", – пишут люди.

Галкин также отметился под постом, указав, что ему за 25 лет творчества тоже писали много подобных вещей, но все подобные высказывания не имеют отношения к либеральным идеям и России будущего. Он посоветовал ему не разочаровываться в людях, несмотря на нападки "малообразованных, некультурных соотечественников".