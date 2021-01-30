"Сложно об этом говорить": Гудков опасается за будущее Ефремова в тюрьме

"Сложно об этом говорить": Гудков опасается за будущее Ефремова в тюрьме
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Юморист полагает, что новая кинолента с участием артиста может усугубить и без того незавидное отношение общественности

На экраны вышел фильм "Полет", который стал последней работой Ефремова перед заключением. Многие, посмотревшие картину, считали ее пророческой – в одной из сцен герой Михаила Олеговича садится пьяным за руль. Комик Александр Гудков полагает, что после этой роли люди, и без того разочаровавшиеся в артисте, станут хуже относиться к Ефремову. 

"Потому что в сериале он сыграл подонка. Тем более, есть пересечение с реальными событиями. Мне сложно об этом говорить, поскольку мне очень жаль и Ефремова, и всех, кто пострадал", – рассказал юморист в эфире "Да, это подкаст" на ютуб-канале ТНТ.

О последствиях аварии с Ефремовым рассказал и режиссер картины Петр Тодоровский-младший. Он вспоминает, что тогда общественность накинулась и на него, вырезать все сцены с актером из фильма, а имя Михаила Олеговича убрать из титров в качестве наказания за содеянное. Но режиссер этого делать не стал. 

"Во-первых, для этого пришлось бы полностью переснимать сериал. Во-вторых, он гениально сыграл. Мне безумно жаль того человека, который погиб, жаль всю его семью. Это, конечно, кошмарная ситуация", – сообщил Тодоровский-младший. 

Сейчас Михаил Ефремов отбывает срок в колонии. Артист уже приспособился к тюремной жизни и не жалуется на условия. 

Роман ИГНАТОВ

Ответить:

Гость
Ответить
Всё только начинается, на тюрьме разберутся кто он и что, будет платить проживет, фильм если покажут похуже будет :-)
1
новости партнеров
По теме

После разговора с Путиным Байдену посоветовали быть сдержанней

Американскому лидеру намекнули на последствия напряженности в международных отношениях

Россия поставила антирекорд по экспорту нефти

Отечественные производители надеются на увеличение объемов прокачки сырья с 1 февраля

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей