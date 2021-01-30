Юморист полагает, что новая кинолента с участием артиста может усугубить и без того незавидное отношение общественности

На экраны вышел фильм "Полет", который стал последней работой Ефремова перед заключением. Многие, посмотревшие картину, считали ее пророческой – в одной из сцен герой Михаила Олеговича садится пьяным за руль. Комик Александр Гудков полагает, что после этой роли люди, и без того разочаровавшиеся в артисте, станут хуже относиться к Ефремову.

"Потому что в сериале он сыграл подонка. Тем более, есть пересечение с реальными событиями. Мне сложно об этом говорить, поскольку мне очень жаль и Ефремова, и всех, кто пострадал", – рассказал юморист в эфире "Да, это подкаст" на ютуб-канале ТНТ.

О последствиях аварии с Ефремовым рассказал и режиссер картины Петр Тодоровский-младший. Он вспоминает, что тогда общественность накинулась и на него, вырезать все сцены с актером из фильма, а имя Михаила Олеговича убрать из титров в качестве наказания за содеянное. Но режиссер этого делать не стал.

"Во-первых, для этого пришлось бы полностью переснимать сериал. Во-вторых, он гениально сыграл. Мне безумно жаль того человека, который погиб, жаль всю его семью. Это, конечно, кошмарная ситуация", – сообщил Тодоровский-младший.

Сейчас Михаил Ефремов отбывает срок в колонии. Артист уже приспособился к тюремной жизни и не жалуется на условия.