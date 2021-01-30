"Давайте молиться": жена известного певца впала в кому после страшного ДТП

"Давайте молиться": жена известного певца впала в кому после страшного ДТП
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Страшную новость артист сообщил в личном микроблоге

Ярослав Сумишевский обратился к поклонникам после серьезной аварии, которая произошла накануне, 29 января. Вместе с певцом в ДТП попала и его супруга Наталья.

На личной странице в "Инстаграм" Сумишевский рассказал, что жена сейчас находится в крайне тяжелом состоянии. Женщина впала в кому.

"Давайте молиться за мою Натулечку", – призвал фанатов артист.

Также Ярослав поблагодарил поклонников за поддержку. Он заявил, что отделался одним лишь сотрясением.

Пользователи Сети выразили надежду, что избранница Сумишевского в скором времени придет в себя.

Напомним, авария произошла в Красноярском крае. За рулем автомобиля, на котором ехали Ярослав и Наталья, находился глава регионального Союза десантников Александр Гуляков. К сожалению, мужчина погиб. 

Ярослав Сумишевский родился в 1983-м году на Сахалине в городе Шахтерск. С детства он начал проявлять интерес к музыке. Родители всячески поддерживали увлечение сына.

В 2001 году Сумишевский отправился покорять Москву. Поначалу он выступал в барах и ресторанах, участвовал в различных музыкальных конкурсах, пел на бэк-вокале у Сергея Зверева.

Закончив московский институт культуры, Ярослав познакомился с музыкантом Александром Кузьминым. Именно он стал продюсером начинающего артиста.  

Анастасия ГОРЮНОВА

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Очень сочувствую.
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