Рудковская рассказала об итогах судебно-психиатрической экспертизы сына

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Скандал вокруг психического здоровья сына Яны Рудковской и Евгения Плющенко разгорелся после публикации в СМИ, где журналисты заподозрили у ребенка расстройство аутистического спектра. Заявления о Гном Гномыче не на шутку вывели Яну из себя. Теперь продюсер всеми силами добиватеся признания того, что ее сына оклеветали и требует справедливого наказания.
Рудковская подала на издание, опубликовавшее статью с упоминанием ее ребенка, в суд. Она настаивает, что публикация нанесла Саше серьезную психологическую травму – некоторые дети даже отказывались с ним играть после этого.
Не так давно мальчику назначили судебно-психиатрическую экспертизу в рамках расследования по делу, чтобы выяснить, есть ли какое-либо отклонение в развитие у мальчика. Рудковская отметила, что через эту унизительную процедуру пришлось пройти абсолютно здоровому ребенку.
"Благодаря следствию мы узнали автора статьи (когда узнаете вы – у многих будет шок)! Мы с супругом очень хотим очной ставки с "автором" , как и следствие, но "автор" очень боится с нами встречаться", – написала она в "Инстаграме".
Яна отметила, что собирается сделать судебный процесс по делу о ее сыне полностью публичным, чтобы все узнали, кто именно написал статью о ее ребенке. Также, по ее словам, у статьи о Гном Гномыче был заказчик, однако кто именно ей еще предстоить выяснить.
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