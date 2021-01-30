Рудковская рассказала об итогах судебно-психиатрической экспертизы сына

Рудковская рассказала об итогах судебно-психиатрической экспертизы сына
Фото: rudkovskaya_yana/ vk.com/Global Look Press/www.globallookpress.com
Продюсер собирается финансово наказать обидчика

Скандал вокруг психического здоровья сына Яны Рудковской и Евгения Плющенко разгорелся после публикации в СМИ, где журналисты заподозрили у ребенка расстройство аутистического спектра. Заявления о Гном Гномыче не на шутку вывели Яну из себя. Теперь продюсер всеми силами добиватеся признания того, что ее сына оклеветали и требует справедливого наказания. 

Рудковская подала на издание, опубликовавшее статью с упоминанием ее ребенка, в суд. Она настаивает, что публикация нанесла Саше серьезную психологическую травму – некоторые дети даже отказывались с ним играть после этого.

Не так давно мальчику назначили судебно-психиатрическую экспертизу в рамках расследования по делу, чтобы выяснить, есть ли какое-либо отклонение в развитие у мальчика. Рудковская отметила, что через эту унизительную процедуру пришлось пройти абсолютно здоровому ребенку. 

"Благодаря следствию мы узнали автора статьи (когда узнаете вы – у многих будет шок)! Мы с супругом очень хотим очной ставки с "автором" , как и следствие, но "автор" очень боится с нами встречаться", – написала она в "Инстаграме". 

Яна отметила, что собирается сделать судебный процесс по делу о ее сыне полностью публичным, чтобы все узнали, кто именно написал статью о ее ребенке. Также, по ее словам, у статьи о Гном Гномыче был заказчик, однако кто именно ей еще предстоить выяснить. 

Роман ИГНАТОВ

Ответить:

новости партнеров

После разговора с Путиным Байдену посоветовали быть сдержанней

Американскому лидеру намекнули на последствия напряженности в международных отношениях

Россия поставила антирекорд по экспорту нефти

Отечественные производители надеются на увеличение объемов прокачки сырья с 1 февраля

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей