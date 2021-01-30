"Мамина копия": Шпица показала подросшего сына

"Мамина копия": Шпица показала подросшего сына
Екатерина Шпица. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Поклонников умилил домашний снимок

Екатерина Шпица опубликовала новый снимок со своим 8-летним сыном Германом. Актриса задалась вопросом, когда наследник перерастет ее.

На фотографии мать и ребенок позируют у елки, прижавшись друг к другу спинами. Нетрудно заметить, что Герман очень похож на звезду "Крымского моста". Речь идет не только о чертах лица, но и стиле в одежде – оба надели джинсы и кофты спортивного стиля.

"Вот любопытно, в каком возрасте он меня перерастет", - написала Екатерина.

Она отметила, что сейчас ее рост составляет 160 сантиметров. Знаменитость ждет того момента, когда сможет взглянуть на наследника снизу-вверх.

Многие пользователи Сети предположили, что уже через 5-6 лет Герман будет выше матери. Также комментаторы поделились своими впечатлениями от увиденного фото.

"Вы класс!", "Сынок – мамина копия", "Как брат с сестрой", "Как это мило", "Курносики… так похожи!" – высказались подписчики.

Напомним, отцом мальчика является актер и каскадер Константин Адаев. Спустя некоторое время брак Екатерины распался.

На данный момент артистка состоит в отношениях с бизнесменом Русланом Пановым. Возлюбленные планировали сыграть свадьбу прошлой весной, однако пандемия внесла свои коррективы. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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