Несколько лет назад мужчина прилично заработал на обмане со строительством

С момента раставания Ольги Бузовой и Давида Манукяна прошла неделя, и сразу же в СМИ стала всплывать нелециприятная правда о блогере. Сперва на него донесла бывшая возлюбленная, а теперь журналисты выяснили, что на деле за живущим на широкую ногу Манукяном числятся крупные долги.

Сейчас на блогера ведут охоту судебные приставы. История началась еще шесть лет назад, когда Манукян по договору с риэлторами получил около полумиллиона рублей за квартиру в 76 квадратных метров. По документам Давид числился застройщиком. Только обещанного жилья люди так и не получили.

"Истцы неоднократно выезжали на место строительства дома, и им известно, что строительство завершено – в доме проживают люди, однако сообщение от застройщика о готовности объекта к передаче инвесторы не получали. От встреч ответчик отказывается, на телефонные звонки не отвечает, в результате чего истцы были вынуждены направить ему телеграмму с требованием исполнить условия договора", – пишет КП.

Оказалось, что Манукян перепродал жилье другому человеку. Пока блогер состоял в отношениях с Бузовой шли судебные разбирательства. Решение суда было обжаловано, из-за чего Дава на время исчез из списка должников. Однако сейчас его обязывают погасить сумму долга в полном объеме.

Взыскивать риэлторам с Манукяна нечего: как оказалось, официально за мужчиной не числится ничего. Летом Давид хвастался перед подписчиками, что приобрел новенький BMW, но на кого в действительности записан автомобиль – неизвестно.

Вместе с Бузовой Манукян в январе провел шикарный отпуск, незадолго до которого подарил своей возлюбленной браслет Cartier за 4 миллиона рублей. При этом почему блогер так и не оплатил долг остается загадкой.