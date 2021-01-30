Что стало причиной смерти не сообщается

Стало известно о кончине советской и эстрадной певицы Аллы Йошпе. Женщины не стало на 84-ом году жизни. О смерти артистки сообщила писательница Мария Арбатова.

Умерла Алла Йошпе - человек нереальной красоты и таланта. Хотела вырезать её лицо из любимой фотки, потом поняла, что не могу, они одно целое. Дай бог Стахану здоровья и сил перенести эту потерю... Опубликовано Марией Арбатовой Суббота, 30 января 2021 г.

Особую популярность Йошпе сыскала в 60-х и 70-х годах, выступая в дуэте с мужем Стаханом Рахимовым. В 1979 году супружеская пара собиралась уехать в Израиль, однако их туда не пустили и запретили выступать на сцене. Позже, в 2002 году дуэт наградили званиями народных артистов России.