Умерла народная артистка России

Что стало причиной смерти не сообщается

Стало известно о кончине советской и эстрадной певицы Аллы Йошпе. Женщины не стало на 84-ом году жизни. О смерти артистки сообщила писательница Мария Арбатова. 

Умерла Алла Йошпе - человек нереальной красоты и таланта. Хотела вырезать её лицо из любимой фотки, потом поняла, что не могу, они одно целое. Дай бог Стахану здоровья и сил перенести эту потерю...

Опубликовано Марией Арбатовой Суббота, 30 января 2021 г.

Особую популярность Йошпе сыскала в 60-х и 70-х годах, выступая в дуэте с мужем Стаханом Рахимовым. В 1979 году супружеская пара собиралась уехать в Израиль, однако их туда не пустили и запретили выступать на сцене. Позже, в 2002 году дуэт наградили званиями народных артистов России. 

Роман ИГНАТОВ

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