У модели сотрясение мозга и множество ссадин на лице

Жуткая драка произошла на этих выходных в московском клубе Secret Rooms. На вице-мисс России Светлану Степанковскую напала неизвестная девушка. Конфликт для модели закончился многочисленными ушибами и сотрясением мозга. Подробностями случившегося поделилась сама блондинка.

По словам актрисы, сыгравшей в "Универе" и "Молодежке", ее начали избивать безо всякой причины, как только она приехала в заведение. Звезда утверждает, что девушка была с солистами группы Hammali & Navai, поэтому за нее никто не вступился.

Степанковскую также возмутило, что охрана просто оттащила ее и вывела из клуба:

"Они бросили меня, избитую, на улице, один на один *со своими проблемами*!!!"

Модель сама отправилась в полицию, чтобы снять побои, написала она в "Инстаграм". Светлана также добавила в беседе с Super.ru:

"У меня царапины на лице, ушибы, синяки, сотрясение мозга и сильно болит мизинец на правой руке. Весь конфликт начался из-за ревности этой девушки, хотя поводов никто не давал".

По некоторым данным, нападавшая была девушкой музыканта и после драки скрылась у него в машине. Но вот сам Наваи это отрицает. По его словам, обеих участниц конфликта он не знал, а все началось, когда его не было в зале.

"Там уже летали кальяны, – рассказал он Super.ru. – Я там вообще ни при чем. Честно, не знаю, из-за чего они подрались, но это точно не из-за меня".