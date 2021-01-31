Бросили избитую на улице: актриса из "Универа" раскрыла детали нападения

Бросили избитую на улице: актриса из "Универа" раскрыла детали нападения
Светлана Степанковская. Фото: www.instagram.com/stepankovskaya_sveta
У модели сотрясение мозга и множество ссадин на лице

Жуткая драка произошла на этих выходных в московском клубе Secret Rooms. На вице-мисс России Светлану Степанковскую напала неизвестная девушка. Конфликт для модели закончился многочисленными ушибами и сотрясением мозга. Подробностями случившегося поделилась сама блондинка.

По словам актрисы, сыгравшей в "Универе" и "Молодежке", ее начали избивать безо всякой причины, как только она приехала в заведение. Звезда утверждает, что девушка была с солистами группы Hammali & Navai, поэтому за нее никто не вступился.

Степанковскую также возмутило, что охрана просто оттащила ее и вывела из клуба:

"Они бросили меня, избитую, на улице, один на один *со своими проблемами*!!!"


Модель сама отправилась в полицию, чтобы снять побои, написала она в "Инстаграм". Светлана также добавила в беседе с Super.ru:

"У меня царапины на лице, ушибы, синяки, сотрясение мозга и сильно болит мизинец на правой руке. Весь конфликт начался из-за ревности этой девушки, хотя поводов никто не давал".

По некоторым данным, нападавшая была девушкой музыканта и после драки скрылась у него в машине. Но вот сам Наваи это отрицает. По его словам, обеих участниц конфликта он не знал, а все началось, когда его не было в зале.

"Там уже летали кальяны, – рассказал он Super.ru. – Я там вообще ни при чем. Честно, не знаю, из-за чего они подрались, но это точно не из-за меня".

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

Гость
Ответить
Педералистическая сказка, это чё за гамодрилл на фото? Девке урок: думай куда ты идешь, и с кем. Откажут ей, травмы не те, так было скажут.
1
новости партнеров

После разговора с Путиным Байдену посоветовали быть сдержанней

Американскому лидеру намекнули на последствия напряженности в международных отношениях

Россия поставила антирекорд по экспорту нефти

Отечественные производители надеются на увеличение объемов прокачки сырья с 1 февраля

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей