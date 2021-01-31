Советская артистка призналась, что больше не может выступать

Эдита Пьеха в последние годы редко появляется на публике, хотя поклонники певицы и надеются вновь увидеть ее на сцене. Однако артистка отказывается выступать – устала.

Звезда ведет тихую семейную жизнь в загородном доме в Ленинградской области. По ее словам, сейчас ей больше нравится слушать музыку в чужом исполнении, поэтому на сцену возвращаться она не планирует. Пьеха все свободное время старается посвящать близким.

"Я петь не могу, только слушать. Сама напелась",

– рассказала она в эфире программы "Привет, Андрей".

Прошлым летом Эдита Пьеха отпраздновала 83-летие. Ранее народная артистка жаловалась на боли в спине и проблемы с ногами, а последние концерты давала, сидя на стуле. Несколько месяцев назад стали ходить слухи, что состояние исполнительницы хита "Наш сосед" сильно ухудшилось и она практически не встает с кровати.