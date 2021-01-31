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Эдита Пьеха в последние годы редко появляется на публике, хотя поклонники певицы и надеются вновь увидеть ее на сцене. Однако артистка отказывается выступать – устала.
Звезда ведет тихую семейную жизнь в загородном доме в Ленинградской области. По ее словам, сейчас ей больше нравится слушать музыку в чужом исполнении, поэтому на сцену возвращаться она не планирует. Пьеха все свободное время старается посвящать близким.
"Я петь не могу, только слушать. Сама напелась",
– рассказала она в эфире программы "Привет, Андрей".
Прошлым летом Эдита Пьеха отпраздновала 83-летие. Ранее народная артистка жаловалась на боли в спине и проблемы с ногами, а последние концерты давала, сидя на стуле. Несколько месяцев назад стали ходить слухи, что состояние исполнительницы хита "Наш сосед" сильно ухудшилось и она практически не встает с кровати.
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