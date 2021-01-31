Апартаменты продаются за 100 миллионов

После выхода фильма о Юлии Началовой вновь всплыл скандал с квартирой, половину которой певица переписала на своего бывшего возлюбленного Александра Фролова. Оказывается, шикарные апартаменты выставлены на продажу – хоккеист решил заявить о правах на свою долю. Журналистам удалось найти фотографии жилища.

Квартира площадью 167,5 кв. м с дизайнерским ремонтом и эксклюзивной мебелью располагается в высотке около метро "Славянский бульвар". Главным предметом гордости Началовой была гардеробная, полностью облицованная крокодиловой кожей.

Апартаменты продаются за 100 млн руб. – так, Фролов получит 50. Подруга певицы Анна Исаева объяснила, что квартиру выставили на продажу еще осенью прошлого года, тогда же семья начала вывозить оттуда вещи, поэтому фильм тут не при чем. Фото публикует "Комсомольская правда".

Адвокат Сергей Жорин объяснил, что если сделка была заключена незаконно, то семья артистки может ее обжаловать. В противном случае родным Началовой придется договариваться с Фроловым или выкупать долю, пишет РИА ФАН.