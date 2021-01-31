Яковлева раскритиковала современные телешоу

Актриса призналась, что практически не смотрит телевизор

Елена Яковлева признавалась: карантин дался ей нелегко. Тем не менее, актриса приспособилась к ограничениям и теперь снова играет в театре и снимается в кино. А вот современные телешоу у артистки вызывают немало вопросов.

Звезда призналась, что телевизор смотрит редко – иногда лишь случайно натыкается на какие-либо программы, когда отдыхает после съемок в гостинице.

"Часто видишь темы этих шоу и думаешь: как жалко, что люди это постоянно смотрят",

– высказалась Яковлева в беседе с Teleprogramma.pro. Сама бывшая ведущая шоу "Что хочет женщина", по ее словам, старается смотреть заинтересовавшие ее фильмы и сериалы, которые она по каким-то причинам пропустила.

Из-за ограничений, введенных на фоне коронавируса, звезда "Интердевочки" даже задумалась о завершении карьеры – работать дистанционно актрисе не понравилось. Приходится заново учиться жить, говорила она.

Ранее Яковлеву раскритиковали за "неправильное" воспитание сына.