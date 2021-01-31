Пугачева оставила без внимания похороны близкого друга

Пугачева оставила без внимания похороны близкого друга
Алла Пугачева. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Примадонна не почтила память умершего даже букетом

В пятницу состоялось прощание со стилистом Александром Шевчуком, который создавал образы многим звездам российского шоу-бизнеса, в том числе и Алле Пугачевой. Проводить имиджмейкера в последний путь пришли Прохор Шаляпин, Александр Буйнов и многие другие, занималась организацией церемонии Лайма Вайкуле. А вот Примадонна в ритуальном зале так и не появилась.

Похороны стилиста Пугачева проигнорировала, хотя они не только вместе работали, но и дружили. И даже если артистка решила не приходить на церемонию из-за коронавируса, то тот факт, что она даже не прислала букет цветов, удивил ее коллег. Об этом сообщили в программе "Ты не поверишь".

Шевчук ушел из жизни 25 января в возрасте 53 лет. Точная причина смерти стилиста пока остается тайной: одни говорят, что он скончался от перитонита после неудачной операции, другие делятся слухами о странных травмах, полученных накануне трагедии, пишет StarHit.

Филипп Киркоров высоко ценил талант Александра Шевчука – поп-король тоже работал вместе со стилистом.

Карина СИРАЗОВА

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