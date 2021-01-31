Учит говорить по-русски: Курникова показала милое видео с дочкой

Учит говорить по-русски: Курникова показала милое видео с дочкой
Анна Курникова. Фото: www.instagram.com/annakournikova
Теннисистка не забывает о родном языке в США

Младшей дочери Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса исполнился один год. Малышка еще только начинает говорить, но теннисистка решила научить девочку сразу и русскому языку, несмотря на то, что их семья давно живет во Флориде. Трогательное видео модель опубликовала в "Инстаграм".

Спортсменку и ее дочь Мэри сняли недалеко от побережья океана. Курникова с ребенком рассматривали лодки, причем общалась звезда тенниса на родном языке. Именно на это в комментариях обратили внимание русскоговорящие подписчики:

"Умничка, русскому учишь", "Греет душу", "Такие милые", "Поздравляю с 1 годиком!", "Как круто! Детки русский тоже будут знать".

Курникова и популярный испанский певец начали встречаться в 2001 году, и с тех пор они вместе. Супруги воспитывают троих детей. Двойняшки Николас и Люси родились в декабре 2017 года, а Мэри появилась на свет год назад. Однажды теннисистка намекнула, что младшая дочь может пойти по ее стопам.

Карина СИРАЗОВА

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