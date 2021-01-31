Началова подала знак с того света в свой юбилей

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Сегодня Юлия Началова могла бы отметить 40-летний юбилей. 31
января на могилу певицы пришло множество людей – коллеги и фанаты почтили
память певицы. Сотрудники кладбища рассказали о чуде, которое случилось в этот день.
Утром, несмотря на снегопад и пасмурное небо, вдруг выглянуло солнце и залило
светом памятник звезде. Окружающие почувствовали невероятное, почти летнее
тепло. Народ рыдал и крестился, пишут "Дни.ру".
В день рождения Началовой могила ее буквально утонула в цветах. Кадр показала подруга певицы, актриса Анна Горшкова.
"Любим, помним, скорбим", – написала она в Инстаграм.
В комментариях поклонники с горечью вспомнили о раннем уходе Юли.
"Всегда плачу, когда вижу
ее фото или слышу ,когда поет…жаааль"
"СОЛНЫШКО!КАК ЖЕ ТЫ РАНО УШЛА.....СВЕТЛАЯ,ПАМЯТЬ ТЕБЕ ЮЛЕНЬКА!!!", – пишут поклонники.
Как видно на фото, на могиле Началовой стоит елочка, украшенная новогодними игрушками, а также целые корзины цветов – поклонники и друзья принесли охапки роз и хризантем.
Юлия Началова покоится на Троекуровском кладбище. Певица умерла в 2019 году от остановки сердца, которую повлек за собой абсцесс.
На днях россиянам показали фильм о Началовой. Многие остались недовольны и раскритиковали его.
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