Началова подала знак с того света в свой юбилей

Пришедшие на могилу певицы коллеги и поклонники стали свидетелями настоящего чуда

Сегодня Юлия Началова могла бы отметить 40-летний юбилей. 31 января на могилу певицы пришло множество людей – коллеги и фанаты почтили память певицы. Сотрудники кладбища рассказали о чуде, которое случилось в этот день. Утром, несмотря на снегопад и пасмурное небо, вдруг выглянуло солнце и залило светом памятник звезде. Окружающие почувствовали невероятное, почти летнее тепло. Народ рыдал и крестился, пишут "Дни.ру".



В день рождения Началовой могила ее буквально утонула в цветах. Кадр показала подруга певицы, актриса Анна Горшкова.

"Любим, помним, скорбим", – написала она в Инстаграм.

В комментариях поклонники с горечью вспомнили о раннем уходе Юли.

"Всегда плачу, когда вижу ее фото или слышу ,когда поет…жаааль"

"СОЛНЫШКО!КАК ЖЕ ТЫ РАНО УШЛА.....СВЕТЛАЯ,ПАМЯТЬ ТЕБЕ ЮЛЕНЬКА!!!", – пишут поклонники.

Как видно на фото, на могиле Началовой стоит елочка, украшенная новогодними игрушками, а также целые корзины цветов – поклонники и друзья принесли охапки роз и хризантем.

Юлия Началова покоится на Троекуровском кладбище. Певица умерла в 2019 году от остановки сердца, которую повлек за собой абсцесс.

На днях россиянам показали фильм о Началовой. Многие остались недовольны и раскритиковали его.