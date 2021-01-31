Началова подала знак с того света в свой юбилей

Началова подала знак с того света в свой юбилей
Юлия Началова. Фото: Anatoly Lomokhov/www.globallookpress.com
Пришедшие на могилу певицы коллеги и поклонники стали свидетелями настоящего чуда

Сегодня Юлия Началова могла бы отметить 40-летний юбилей. 31 января на могилу певицы пришло множество людей – коллеги и фанаты почтили память певицы. Сотрудники кладбища рассказали о чуде, которое случилось в этот день. Утром, несмотря на снегопад и пасмурное небо, вдруг выглянуло солнце и залило светом памятник звезде. Окружающие почувствовали невероятное, почти летнее тепло. Народ рыдал и крестился, пишут "Дни.ру".

В день рождения Началовой могила ее буквально утонула в цветах. Кадр показала подруга певицы, актриса Анна Горшкова.

"Любим, помним, скорбим", – написала она в Инстаграм.

В комментариях поклонники с горечью вспомнили о раннем уходе Юли.

"Всегда плачу, когда вижу ее фото или слышу ,когда поет…жаааль"
"СОЛНЫШКО!КАК ЖЕ ТЫ РАНО УШЛА.....СВЕТЛАЯ,ПАМЯТЬ ТЕБЕ ЮЛЕНЬКА!!!", – пишут поклонники.

Как видно на фото, на могиле Началовой стоит елочка, украшенная новогодними игрушками, а также целые корзины цветов – поклонники и друзья принесли охапки роз и хризантем.

Юлия Началова покоится на Троекуровском кладбище. Певица умерла в 2019 году от остановки сердца, которую повлек за собой абсцесс.

На днях россиянам показали фильм о Началовой. Многие остались недовольны и раскритиковали его.

Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

новости партнеров
По теме

После разговора с Путиным Байдену посоветовали быть сдержанней

Американскому лидеру намекнули на последствия напряженности в международных отношениях

Россия поставила антирекорд по экспорту нефти

Отечественные производители надеются на увеличение объемов прокачки сырья с 1 февраля

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей