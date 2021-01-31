Рядом с актером покоится его супруга

Георгий Вицин – один из самых узнаваемых советских актеров, сыгравший несколько десятков ролей. Несмотря на популярность, народный артист был невероятно скромным и вел закрытый образ жизни. Именно поэтому на его могиле нет роскошных монументов – лишь аккуратный памятник с портретом.

Еще недавно СМИ заметили, что место захоронения великого артиста выглядит заброшенным. Тогда дочь Наталья объяснила, что "свалка" образовалась из-за большого количества букетов, которые принесли звезде – о нем никто не забывал.

Сейчас могила Вицина, которого не стало 20 лет назад, выглядит аккуратной, а около монумента всегда лежат живые цветы и конфеты, пишет "Экспресс газета". На вопросы о выборе памятника дочь отвечала, что отец, не любивший роскошь, ее решение бы точно одобрил. Рядом с Георгием Михайловичем похоронена его жена Тамара Федоровна, которая пережила актера всего на восемь лет.

Ранее "Утро.ру" писало, почему испортились отношения внутри знаменитой троицы Евгения Моргунова, Георгия Вицина и Юрия Никулина.