Актер мешал спать соседям по вагону

Станислав Садальский и Ольга Богданова устроили шумные "разборки" ночью в купе поезда Москва – Санкт-Петербург. Крики артистов возмутили соседа по вагону, которым оказался известный певец Олег Погудин. Об этом рассказал сам Садальский в соцсетях.

Актер вместе с Богдановой репетировал сцену из спектакля, в котором они играют родителей, поссорившихся из-за воспитания детей. Из-за эмоционального диалога к артистам пришел возмущенный пассажир: "Мы с мамой не хотим слушать ваши семейные разборки!"

Станислав и Ольга похихикали, как выразился сам актер, и разошлись по своим купе. Утром они решили извиниться перед соседом, в котором узнали Погудина – он возвращался домой после концерта в столице.

"Расстались по-доброму",

– заключил Садальский, опубликовав и сделанные на перроне фото в "Инстаграм".

Ранее Садальский поведал о парадоксе картины "Место встречи изменить нельзя".