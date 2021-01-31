Семейная тайна раскрыта: от чего умер младший сын Ланового

Семейная тайна раскрыта: от чего умер младший сын Ланового
Василий Лановой. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Наследник артиста употреблял запрещенные вещества

Почти 50 последних лет Василий Лановой прожил с Ириной Купченко. Спустя некоторое время после свадьбы в 1972 году у актеров родились двое сыновей – Александр и Сергей. Младшего не стало восемь лет назад, и супруги предпочитали хранить молчание о трагедии. Что стало причиной смерти наследника, рассказал друг семьи советского артиста.

По официальной версии, Сергей скончался из-за сердечного приступа, однако знакомый Ланового поведал, что все не так просто. По его словам, сын актера употреблял наркотики – они и погубили наследника, считает рассказчик.

"Был случай, когда он мне звонил ночью и говорил: "Сергунька пропал". Лановой тогда искал его по моргам",

поделился друг семьи в программе "Ты не поверишь". По его словам, Лановой был на гастролях, когда случилась трагедия, и от случившегося не оправился до конца жизни. Сыну было 37 лет.

Еще при жизни Сергея родители узнали, что у него есть дочь Анна. Тогда Лановой взял внучку под свое крыло: полностью обеспечивал и с радостью ждал ее в гости. Сейчас девушке уже 20 лет, но от прессы ее скрывают.

Карина СИРАЗОВА

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