Актеру потребовалась помощь врачей во время гастролей на Украине

Актер Эммануил Виторган попал в больницу. Это произошло в прошлом году во время его гастролей в Киеве.

Об этом рассказала его супруга в эфире программы "Звезды сошлись" на телеканале НТВ. По словам Ирины, из артисте пытались заработать злоумышленники. Однажды Виторган почувствовал себя неважно, у него началась слабость.

Долгое время близкие артиста не могли понять, в чем дело. Даже пришлось переписывать сценарий, поскольку из-за проблем со здоровьем Эммануил Гедеонович не мог продолжать сниматься.

"Нам сказали, что у него случился инфаркт, а на самом деле просто сосудик лопнул в животе. Перед происшествием у нас был концерт в Киеве и к нам подошел директор местного Института сердца", – вспоминает Ирина.

Тогда пара решила обратиться за помощью. Народного артиста положили в обычную палату, начали лечение. Только оказалось, что Виторгана просто пытались развести на деньги. Когда Ирина увидела счет, она не смогла сдержать слез.

"Выставили счет по 800 долларов в день и еще отдельно за обследования. И тут позвонил сын Эммануила Максим, я разревелась", – откровенничала супруга Виторгана в студии.

К счастью, наследник актера быстро отправил деньги, чтобы закрыть долг перед больницей, которая решила нагло обобрать народного артиста.

Ранее Эммануил Виторган рассказал, каким образом он готов помочь бездетным парам.