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Актер Эммануил Виторган попал в больницу. Это произошло в прошлом году во время его гастролей в Киеве.
Об этом рассказала его супруга в эфире программы "Звезды сошлись" на телеканале НТВ. По словам Ирины, из артисте пытались заработать злоумышленники. Однажды Виторган почувствовал себя неважно, у него началась слабость.
Долгое время близкие артиста не могли понять, в чем дело. Даже пришлось переписывать сценарий, поскольку из-за проблем со здоровьем Эммануил Гедеонович не мог продолжать сниматься.
"Нам сказали, что у него случился инфаркт, а на самом деле просто сосудик лопнул в животе. Перед происшествием у нас был концерт в Киеве и к нам подошел директор местного Института сердца", – вспоминает Ирина.
Тогда пара решила обратиться за помощью. Народного артиста положили в обычную палату, начали лечение. Только оказалось, что Виторгана просто пытались развести на деньги. Когда Ирина увидела счет, она не смогла сдержать слез.
"Выставили счет по 800 долларов в день и еще отдельно за обследования. И тут позвонил сын Эммануила Максим, я разревелась", – откровенничала супруга Виторгана в студии.
К счастью, наследник актера быстро отправил деньги, чтобы закрыть долг перед больницей, которая решила нагло обобрать народного артиста.
Ранее Эммануил Виторган рассказал, каким образом он готов помочь бездетным парам.
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