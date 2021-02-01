Артист балета неожиданно прерывал пламенную речь певца

В самом разгаре новый сезон "Танцев со звездами". Для многих телезрителей Сергей Лазарев тут же стал фаворитом. Это явно придает певцу уверенности, который вдруг решил поспорить с одним из членов жюри. Однако Николай Цискаридзе хамства терпеть не стал, тут же поставив артиста на место.

В новом выпуске Лазарев порадовал зрителей аргентинским танго, которое он исполнил в паре с Екатериной Осиповой. Комментируя номер, Егор Дружинин отметил, что ему не хватило страсти и куража, добавив при этом, что сам танец ему все-таки понравился.

Молча воспринимать критику Сергей не стал, объяснив, что они с партнершей просто решили сосредоточить всю страсть внутри танго, а зрителя сделать этаким подглядывающим за огненным танцем.

Речь Лазарева резко прерывал Цискаридзе, который даже не дослушал артиста до конца.

Он посоветовал Сергею не учить Дружинина танцевать. Однако после артист балета сменил гнев на милость, сказав, что считает певца своим фаворитом, а его танец "убедительным". Только вот оценка члена жюри сказала сама за себя – всего шесть баллов.

Ранее в Сети появилось видео поцелуя Екатерины Шпицы с ее партнером по "Танцам со звездами".