Актриса по-прежнему отказывается видеться с дочерью

Вернувшаяся в Россию Мария Максакова не теряет надежды все-таки помириться со своей матерью. Однако с каждым разом надежды оперной дивы тают все больше.

В этот раз Мария Петровна поделилась с Борисом Корчевниковым в шоу "Судьба человека", что ее мама всегда была для нее эталоном, на который она смотрела с восхищением. Однако в этой ситуации, считает Максакова, актриса повела себя хуже, чем простая деревенская баба, которая никогда бы не отреклась от своих детей.

Максакова-младшая все-таки решила попробовать достучаться до матери, поэтому купила букет роз и пошла на ее творческий вечер. Но и тут ее ждало разочарование.

Когда Людмила Максакова появилась на сцене, оперная певица тут же двинулась в ее направлении, а после положила цветы к ее ногам, а после прошла за кулисы. Актриса изначально подумала, что перед ней ее внучка Люся. К сожалению оперной дивы, родительница лишь поинтересовалась, надолго ли она приехала, а в отчий дом звать не стала. "Мама сделала из меня какую-то маргинальную клоунессу", – пожаловалась артистка.

Лишь спустя несколько дней вдова Дениса Вороненкова получила сообщение.

"Ты торгуешь своей жизнью, устраивая бесконечные представления. Я не хочу быть участником этого позора", – процитировала сообщение материи Мария в шоу "Новые русские сенсации".

После Людмила Васильевна написала дочери еще одно смс, в котором призналась, что смотрит на ее старое фото с плачет. Но уже после этого сообщения перестала выходить на связь.

Ранее стало известно, где собирается жить Максакова.