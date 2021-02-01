Очередь к гробу и море цветов: в Москве прощаются с Лановым

Очередь к гробу и море цветов: в Москве прощаются с Лановым
Фото: Софья Сандурская/АГН Москва
Множество военных пришло проститься со звездой фильма "Офицеры"

В Москве, в театре имени Вахтангова проходит прощание с Василием Лановым. Вскоре после начала гражданской панихиды гроб с телом актера начал утопать в цветах, вокруг стоит множество венков. В зале звучит голос мэтра из различных киноработ, в которых он снимался, а также его стихи. Перед гробом лежат ордена и медали знаменитости. Рядом находится вдова Ирина Купченко.

10:50. Актер Евгений Князев не сдержал слез. Зал заполняется поклонниками. Выразить свое уважение пришел также мэр столицы Сергей Собянин. 

10:27. Почтить память Ланового пришли многие военные, в том числе министр обороны Сергей Шойгу. Не смог пропустить прощание и лидер КПРФ Геннадий Зюганов. 

10:25. Люди вереницей идут к гробу. Поток не кончается, а число желающих проститься с артистом только растет. 

Лановой умер 28 января после непродолжительной борьбы с коронавирусом. Актера не стало на 88-м году жизни. После стало известно, что спектакли, в которых играл Лановой, уберут из репертуара театра. Как напоминает телеканал "360", артист снялся в таких легендарных фильмах, как "Война и мир", "Семнадцать мгновений весны", "Как закалялась сталь" и других. 

Юрий ЛЕВЫКИН

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