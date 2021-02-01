Курс рубля
- Доллар подорожает до 80 рублей через 2 недели – прогноз
- Новое падение рубля объяснил эксперт
- Рубль рухнет: озвучен секретный курс доллара на май 2021 года
В СМИ появилась информация, что Елена Степаненко в 2012 году перенесла серьезную операцию.
Тогда юмористке потребовалась экстренная помощь хирургов. Примечательно, что именно в этот период у артистки появились проблемы со здоровьем.
Подробности хирургического вмешательства до сих пор держатся в секрете, однако известно, что операцию делали в одной из столичных клиник, а состояние бывшей Петросяна было тяжелым, пишет "Экспресс газета".
Не исключено, что операция была серьезной, поскольку врачи настояли на том, чтобы в больнице Степаненко провела еще несколько дней.
Впрочем, сейчас артистка продолжает трудиться. Более того, многие поклонники заметили, что Степаненко с каждым годом только хорошеет. Коллеги юмористки рассказали, что причиной этому ее молодой любовник, ради которого бывшая Петросяна старается держать себя в форме.
Однако есть и те, кто считают, что в последнее время звезда "Аншлага" заметно сдала. Недавно в Сети появилось свежее фото Степаненко, но не все поклонники узнали звезду, намекнув, что после пластических операций ее лицо стало похоже на маску.
Даже после окончания пандемии нет оснований рассчитывать на увеличение естественного прироста населения
Действия президента США станут настоящим вызовом для Москвы