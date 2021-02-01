Подробности операции по-прежнему держатся в секрете

В СМИ появилась информация, что Елена Степаненко в 2012 году перенесла серьезную операцию.

Тогда юмористке потребовалась экстренная помощь хирургов. Примечательно, что именно в этот период у артистки появились проблемы со здоровьем.

Подробности хирургического вмешательства до сих пор держатся в секрете, однако известно, что операцию делали в одной из столичных клиник, а состояние бывшей Петросяна было тяжелым, пишет "Экспресс газета".

Не исключено, что операция была серьезной, поскольку врачи настояли на том, чтобы в больнице Степаненко провела еще несколько дней.

Впрочем, сейчас артистка продолжает трудиться. Более того, многие поклонники заметили, что Степаненко с каждым годом только хорошеет. Коллеги юмористки рассказали, что причиной этому ее молодой любовник, ради которого бывшая Петросяна старается держать себя в форме.

Однако есть и те, кто считают, что в последнее время звезда "Аншлага" заметно сдала. Недавно в Сети появилось свежее фото Степаненко, но не все поклонники узнали звезду, намекнув, что после пластических операций ее лицо стало похоже на маску.