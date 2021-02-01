Похороны прошли в строжайшем секрете

Семья Валентины Легкоступовой рассказала, что сделала со второй частью праха певицы.

Дочь артистки Анэтта Бриль рассказала, что в канун Нового года семья предала вторую половину праха земле на Троекуровском кладбище. На церемонии присутствовали только самые близкие, сообщает "Пятый канал".

"Похороны – это, на мой взгляд, сугубо личное дело семьи и близких друзей. И к тому же, кладбище любит тишину, а смерть – это не праздник. На мой взгляд, съемка похорон – это кощунство",

– объяснила наследница Легкоступовой.

Памятник планируют установить спустя год. Однако каким он будет, семья еще не решила. Анэтта хочет, чтобы он отражал "изюминку" матери. Возможно, там будет скрипичный ключ или ягода-малина.

Ранее семья Легкоступовой отреагировала на обвинения в осквернении праха певицы. Родные артистки уверены, что слухи распространяет ее бывший муж, который хочет отвести от себя подозрения в смерти звезды и заполучить все наследство.