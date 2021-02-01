Как Филипп Киркоров обижал стилиста Аллы Пугачевой

Как Филипп Киркоров обижал стилиста Аллы Пугачевой
Филипп Киркоров. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Иногда поп-король даже забывал поздравить Шевчука с днем рождения

Александр Шевчук, как выяснилось, часто обижался на звезд отечественного шоу-бизнеса. Филипп Киркоров не был исключением. 

В эфире программы "Звезды сошлись" Прохор Шаляпин рассказал, что несмотря на то, что стилист Аллы Пугачевой создавал концертные образы артиста, в их отношениях не всегда все было гладко. 

Шевчук всегда ездил на гастроли вместе с Киркоровым, но иногда певец забывал даже поздравить стилиста с днем рождения. 

"Саша его очень любил. Иногда обижался, что тот не оказывал ему внимания и не всегда поздравлял, к примеру, с днем рождения", – поделился Шаляпин с журналистами. 

Также певец рассказал, что сотрудничество Шевчука со звездами началось с Лаймы Вайкуле, которая и оплатила все расходы на похороны. А вот с родным братом из Киева у звездного стилиста были не самые хорошие отношения, однако после его смерти родственник "оживился". Возможно, причиной этому стало имущество Александра.

К слову, Киркоров тяжело переживает утрату своего бывшего стилиста. Филипп Бедросович опубликовал трогательный пост на своей странице в "Инстаграм", в котором поблагодарил Шевчука за умение создавать красоту. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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