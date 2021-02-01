Актриса пыталась не показывать свою боль окружающим

Сегодня в Москве состоялась церемония прощания с актером Василием Лановым. Вдова актера стойко держалась, отправляя любимого супруга в последний путь.

Проститься с легендарным артистом пришли множество коллег и поклонников. Однако все внимание журналистов было приковано к безутешной вдове.

Ирина Купченко едва смогла сдержать слезы, чтобы не показывать своих чувств окружающим. На церемонию она пришла в черном траурном наряде и маске в цвет, пишет РИА ФАН. Ранее актриса переболела коронавирусом, однако перенесла болезнь в легкой форме.

Фотографии овдовевшей артистки, которая сидела в первом ряду, распространились в Сети. Поклонники отметили, что Купченко "аж почернела" от горя, сообщает "Экспресс газета".

Напомним, что Лановой умер на 88-м году жизни после непродолжительной борьбы с коронавирусом.

Почтить память актера приехали многие военные и офицеры, в том числе и министр обороны Сергей Шойгу. Также около гроба были замечены Григорий Лепс, Никас Сафронов, Евгений Князев, Сергей Собянин и другие.