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Сегодня в Москве состоялась церемония прощания с актером Василием Лановым. Вдова актера стойко держалась, отправляя любимого супруга в последний путь.
Проститься с легендарным артистом пришли множество коллег и поклонников. Однако все внимание журналистов было приковано к безутешной вдове.
Ирина Купченко едва смогла сдержать слезы, чтобы не показывать своих чувств окружающим. На церемонию она пришла в черном траурном наряде и маске в цвет, пишет РИА ФАН. Ранее актриса переболела коронавирусом, однако перенесла болезнь в легкой форме.
Фотографии овдовевшей артистки, которая сидела в первом ряду, распространились в Сети. Поклонники отметили, что Купченко "аж почернела" от горя, сообщает "Экспресс газета".
Напомним, что Лановой умер на 88-м году жизни после непродолжительной борьбы с коронавирусом.
Почтить память актера приехали многие военные и офицеры, в том числе и министр обороны Сергей Шойгу. Также около гроба были замечены Григорий Лепс, Никас Сафронов, Евгений Князев, Сергей Собянин и другие.
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