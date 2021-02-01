Збруев вышел на связь после сообщения о госпитализации

Збруев вышел на связь после сообщения о госпитализации
Александр Збруев. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/www.globallookpress.com
Артисту назначили лечение от коронавируса

Сегодня стало известно об ухудшившимся состоянии знаменитого артиста Александра Збруева. Серьезное недомогание заставило его вызвать сотрудников скорой помощи. Журналистам удалось лично пообщаться с актером. Александр опроверг новости СМИ о госпитализации и сообщил, что находится дома.

По словам звезды кинофильмов "Батальоны просят огня", "Одинокая женщина желает познакомиться", "Бедная Саша" и других, чувствует он себя неплохо. Врачи пока не определились, в чем заключается причина недуга Александра.

У артиста зафиксировано поражение легких, и медики подозревают COVID-19. Сейчас Збруева лечат именно от этого заболевания. Случившееся удивило народного любимца, ведь в его организме были обнаружены антитела к коронавирусу, а значит он уже перенес этот недуг.

В любом случае, эксперты проведут все необходимые тестирования и определят, чем заболел артист. В беседе с изданием "Телепрограмма" Збруев отметил, что ни температуры, ни кашля у него нет. Актер рассчитывает быстро поправиться и вернуться к привычному образу жизни.

Ранее "Утро.ру" рассказывало о том, как сложилась жизнь Александра Збруева.

Ольга ФЕДОРОВА

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